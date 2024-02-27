ensonhaber.com
ABD'nin New York kentinde engelli insanlar, sosyal medya fenomeninin hedefi oldu.
Etkileşimli videolara imza atmak adına çirkin hareketler sergileyen fenomen, yolda yürüyen engellilere saldırdı.
Fenomen, şehrin farklı noktalarında saldırdığı insanları yere düşürdü.
Engelleri insanlara saldırı anları
Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Saldırıya uğrayan engelliler ise kendilerini bir anda yerde buldu.
Saldırıların, New York'a bağlı Bronx'ta yaşandığı kaydedildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış