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ABD'nin New York kentinde engelli insanlar, sosyal medya fenomeninin hedefi oldu.

Etkileşimli videolara imza atmak adına çirkin hareketler sergileyen fenomen, yolda yürüyen engellilere saldırdı.

Fenomen, şehrin farklı noktalarında saldırdığı insanları yere düşürdü.

Engelleri insanlara saldırı anları

Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Saldırıya uğrayan engelliler ise kendilerini bir anda yerde buldu.

Saldırıların, New York'a bağlı Bronx'ta yaşandığı kaydedildi.