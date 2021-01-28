ABD'de Şubat ayında 90 bin kişi koornavirüsten ölebilir

Beyaz Saray koronavirüsle Mücadele Görev Gücü, gelecek 4 hafta içinde koronavirüs salgını nedeniyle ülkede 90 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

Geçen hafta göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüsle mücadele ekibi, Beyaz Saray'da sanal olarak düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın toplantısına Biden'ın koronavirüsle mücadele ekibinin başındaki isim olan Jeff Zients'in yanı sıra ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky gibi isimler katıldı.

PFİZER VE MODERNA'DAN 100'ER MİLYON DOZLUK AŞI

Biden yönetiminin temel önceliğinin toplumun daha büyük kesimlerini daha hızlı şekilde aşılamak olduğunu anlatan kurul üyeleri, Pfizer ve Moderna'dan alınacak 100'er milyon dozluk ilave aşıların büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ŞUBAT AYINADA 90 BİN İNSAN ÖLEBİLİR"

Salgının ABD genelinde halen ciddi şekilde etkisini hissettirdiğini belirten uzmanlar, 1 ay içinde virüs nedeniyle 90 bin insanın hayatını kaybedebileceği şeklindeki projeksiyonu paylaştı.

Uzmanlar, 435 binden fazla insanın salgın yüzünden hayatını kaybettiği ABD'de son dönemde günlük ortalama ölüm sayısının 3 binin üzerine çıktığına dikkati çekti.