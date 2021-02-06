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ABD’de taciz suçlaması kamera görüntüleriyle yalanlandı

ABD’de taciz suçlaması kamera görüntüleriyle yalanlandı

Yaya geçidinde yere düşen kişiye müdahale için gelen kadın itfaiye görevlisi, kendisine dokunulduğunu ifade etti. Yapılan incelemede, o kişinin nöbet geçirdiği ortaya çıktı.