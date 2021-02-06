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    ABD’de taciz suçlaması kamera görüntüleriyle yalanlandı

    Yaya geçidinde yere düşen kişiye müdahale için gelen kadın itfaiye görevlisi, kendisine dokunulduğunu ifade etti. Yapılan incelemede, o kişinin nöbet geçirdiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 09:47
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    ABD’de taciz suçlaması kamera görüntüleriyle yalanlandı

    ABD’nin New York kentinin Bronx bölgesindeki yaya geçidinde yere düşen Aaron Cervantes Mejia’ya (52) müdahale etmek üzere olay yerine gelen 32 yaşındaki kadın itfaiye görevlisi, müdahale sırasında Mejia’nın vücuduna dokunduğunu iddia etti.

    Mejia, olay yerinde tıbbi müdahale sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

    NÖBET GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI, SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLDÜ

    Gözaltına alındıktan sonra itfaiye görevlisine saldırıdan suçlanan Mejia’nın suçsuz olduğu ortaya çıktı.

    Bölge Savcısı, Darcel Clark, Mejia’nın nöbet geçirdiğini ve geçirdiği nöbet sırasında ellerini kontrol edemediğini ifade etti.

    Clark, Mejia’nın bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olduğunu ekledi.

    ABD'de kadın itfaiye görevlisine saldırdığı iddia edilen kişi suçsuz çıktı İZLE

    ABD’de taciz suçlaması kamera görüntüleriyle yalanlandı #1

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