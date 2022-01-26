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- ABD'de tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp
ABD'de tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp
ABD’nin Florida eyaleti açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle bir tekne alabora oldu. Teknedeki 39 kişi kayboldu. Bölgede ise arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 06:44
ABD’nin Florida eyaleti açıklarında bir tekne alabora oldu.
ABD Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Fort Pierce Inlet’in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı kaydedildi.
GEMİDEKİ KİMSEDE CAN YELEĞİ YOK
Kurtarılan kişinin hava şartları nedeniyle devrilen teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği belirtildi.
İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ
Sahil Güvenliğin olayın insan kaçakçılığı ile ilgisi olduğundan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, Bahamalar'dan cumartesi akşamı çıkan teknedeki diğer 39 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.