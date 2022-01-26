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ABD'de tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp

ABD'de tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle bir tekne alabora oldu. Teknedeki 39 kişi kayboldu. Bölgede ise arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.