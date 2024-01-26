ABD'de Teksas'a destek veren 25 eyaletten Joe Biden yönetimine karşı bildiri ABD Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı çıkarak Meksika sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için kurulan jiletli telleri koymaya devam edeceğini açıklayan Teksas Valisi Greg Abbott'a ortak bildiri yayımlayan 25 eyaletten destek geldi.

ensonhaber.com

ABD Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için kurulan jiletli tellerin sınır görevlilerince kesilmesine izin veren kararı ülkede infiale neden oldu.

Teksas Valisi Greg Abbott, kararı tanımadığını açıklayıp sınır hattında dikenli tel koymaya devam edeceğini duyurdu.

Anayasa Mahkemesi kararına karşı çıkmakla suçlanan Abbott'a ortak bildiri yayımlayan 25 eyalet destek oldu.

"Teksas ile dayanışma içindeyiz"

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda vali arkadaşımız Greg Abbott ve Teksas eyaleti ile dayanışma içindeyiz" ifadeleri yer aldı.

Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin çoğunluğu, Teksas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

Öte yandan 10 eyaletin Teksas'a ulusal muhafızlarını ve diğer kolluk kuvvetlerini gönderdiği ifade edildi.

Joe Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını belirtti

Abbott, ABD Başkanı Joe Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını açıkladı.

Abbott, 3 yılda 6 milyondan fazla yasa dışı göçmenin ülkenin güney sınırında bulunan eyalete girmesinin sorumlusu olarak Biden yönetimi gösterdi.

"Teksas işgal altında"

Biden'ın kanunsuz sınır politikaları olduğunu ileri sürerek eyaletin göçmenler tarafından işgal edildiğini iddia ederek Biden için 'kanunsuz başkan' ifadesini kullanan Abbott, "James Madison, Alexander Hamilton ve ABD Anayasası'nı kaleme alan diğer ileri görüşlü liderler Birleşik Devletler'in sınırdan milyonlarca yasa dışı göçmen kaçıran karteller gibi yabancı tehditleri durdurmak hususunda hiçbir şey yapmayan kanunsuz başkanların insafına bırakılmaması gerektiğini hesaba katmışlardı" dedi.

Teksas'ın kendisini korumak ve savunmak için anayasal otoritesini yürürlüğe sokmak üzere eyaletin işgal altında olduğunu ilan ettiğini duyuran Abbott; Teksas Ulusal Muhafızları, Kamu Güvenliği Departmanı ve diğer Teksas kolluk güçlerinin bu otoriteye ve eyalet yasalarına dayanarak eyaletin sınırlarını korumak için harekete geçtiğini ifade etti.

Joe Biden yönetimi Teksas'a müdahale edebilir

Ülkede tansiyonu yükselten gelişmeler sonrası Biden, sözlerinden dönmesi ve merkezi yönetimin talimatlarına uyması için Abbott'a bugüne kadar süre verdi.

Abbott'un söylem ve eylemlerine devam etmesi halinde merkezi devletin Teksas'a müdahale edeceği söylentisi dillendirilmeye başladı.

ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz ay eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Teksas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

(Kırmızı renkle belirtilen 25 eyalet, Teksas'ı destekliyor.)