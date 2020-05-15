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    ABD'de tıka basa dolu mekan böyle görüntülendi

    ABD'nin Houston şehrinde, koronavirüs önlemlerine rağmen insanların bir mekan içindeki kalabalık ve sosyal mesafeden uzak görüntüleri pes dedirtti.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 14:26
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    ABD'de tıka basa dolu mekan böyle görüntülendi

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'den, şaşırtıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.

    KORONA ÖNLEMLERİ UNUTULDU, GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

    Houston şehrinde kaydedilen görüntülerde, 100 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ülkede, virüs önlemleri hiçe sayıldı.

    Sosyal mesafenin akıllara bile gelmediği anlarda, korona önlemlerini hiçe sayan insanlar, bir mekanı böyle doldurdu.

    ABD'de tıka basa dolu mekan görüntülendi- İZLE

     

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