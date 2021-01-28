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    ABD'de TikTok videosu çeken genç kız öldürüldü

    Atlanta'da bir otel odasında TikTok videosu çekerken öldürülen Kalecia Williams'ın son anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 14:16
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    ABD'de TikTok videosu çeken genç kız öldürüldü

    ABD'nin Atalanta kentindeki bir otel odasında yaşanan olayda, 16 yaşındaki Kalecia Williams, TikTok hesabı için müzik eşliğinde dans ederek video çekmeye başladı.

    Videonun son saniyelerinde, odaya giren bir kişinin silüeti belirdi. Kalecia, tam o anda korkuyla irkildi ve video sona erdi.

    Genç kız, odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

    ABD'de TikTok videosu çeken genç kız öldürüldü VİDEO

    KATİL YAKALANDI

    Atlanta Polis Teşkilatı'ndan yetkililer, yaptıkları takip sonucu kurbanla aynı yaştaki erkek katili yakaladı.

    Annesi April Smith ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kızının ölümüyle ilgili şüpheli ve açıklanamayan detaylar bulunduğunu ve olayın birden fazla faili olduğuna inandıklarını aktardı.

    Kalecia Williams

    Kalecia Williams

    Kalecia Williams

    Kalecia Williams

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