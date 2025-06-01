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Haber Merkezi

ABD'nin Washington eyaletinde, Kanada sınırına yakın bir noktada yaklaşık 32 ton kovan ve arı taşıyan bir kamyon, sebebi bilinmeyen şekilde devrildi.

Feci kazanın ardından yaklaşık 250 milyon bal arısı doğaya saçıldı.

250 MİLYON ARI FİRAR ETTİ

Kaza sonrası bölgeye hem yerel şerif yardımcıları hem de arıcılık uzmanları sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen kamyondan saçılan kutu kovanları toplayarak mümkün olduğunca fazla sayıda arıyı kurtarmaya çalıştı. Kamyon şoförünün kazada yara almadığı bildirildi.

ARILAR YETKİLİLERE SALDIRDI

İlk saatlerde müdahale eden ekipler durumu kontrol altına almaya çalışırken, ilerleyen saatlerde bal arıları yoğun şekilde saldırıya geçti.

Şerif yardımcılarından bazıları arı sokmalarından kaçmak için devriye araçlarına sığınmak zorunda kaldı.

Yetkililer, kazaya neden olanın ne alkol ne de uyuşturucu etkisi olduğunu belirtti. Şeriflik sözcüsüne göre, sürücü keskin bir virajı alamayınca kamyonun devrildiği tahmin ediliyor.

YOL BİRKAÇ GÜN KAPALI TUTULACAK

Yetkililer, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. Arıların sakinleşip kovanlarına geri dönmeleri için yolun birkaç gün kapalı kalabileceği ifade edildi.

Arıcılık uzmanları, mümkün olduğunca fazla arıyı kurtarmak için kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor. Plana göre, kovanlar toparlanacak ve güvenli şekilde taşınacak.