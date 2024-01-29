ABD'de akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi.
Oklahoma eyaletinde bir polis memuru, trafik kontrolü sırasında kaza yaşadı.
Polis, durdurduğu aracın içerisindeki sürücüyle konuşuyordu. Bir süre sonra hızla gelen ve kontrolden çıkan araç, duran araca çarptı.
Korkunç kaza kamerada
Çarpmanın etkisiyle aracın yanındaki polis, birkaç metre uzağa fırladı.
Neye uğradığını şaşıran polis, düştüğü yerden kalktıktan sonra kameranın çekim açısından çıktı. Kazada şans eseri ölen olmadı. Üç kişi yaralandı.
Ağır hasar oluştu
Araçlardan biri, çarpmanın etkisiyle takla atarken, her iki otomobilde de ağır hasar meydana geldi.
Tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
"Hatırlamıyorum bile"
ABD basınına konuşan Gregory adındaki polis, "Kazayı hatırlamıyorum bile. İşe geri dönmeye hazırım." dedi.
Gregory, zihinsel olarak işe geri dönmesinin ise biraz zaman alacağını sözlerine ekledi.
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