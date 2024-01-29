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ABD'de trafik kontrolündeki polis kazaya karıştı

ABD'de trafik kontrolündeki polis kazaya karıştı Trafik denetimindeki polisin kontrol ettiği araca başka bir otomobil çarptı. Kendini bir anda yere bulan polisin yaşadıkları kameraya yansıdı.