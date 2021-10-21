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    ABD’de tren, hemzemin geçitte çekiciye çarptı

    Oklahoma’da, hemzemin geçitte duran bir çekiciye tren çarptı. Çekicideki araçlar etrafa saçılırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 09:13
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    ABD’de tren, hemzemin geçitte çekiciye çarptı

    ABD’nin Oklahoma eyaletinde, hemzemin geçitte duran bir çekici kazaya neden oldu.

    Fotrh Worth, Teksas ve Oklahoma’ya seferler yapan Amtrak Treni 822, 15 Ekim günü 19.00 sıralarında, Thackerville kasabasındaki hemzemin geçitte duran çekiciye çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile çekicinin üzerinde bulanan araçlar etrafa saçıldı.

    ARAÇLAR PARAMPARÇA OLDU

    Hem çekici hem araçlar paramparça olurken, 110 yolcu ve mürettebatın bulunduğu trende de maddi hasar meydana geldi.

    ABD’de tren, hemzemin geçitte çekiciye çarptı #1

    ÖLEN KİMSE OLMADI

    Olaya yönelik açıklamalar yapan Love County ilçesinin Şerif Ofisi, olayda ölen kimsenin olmadığını, yolcuların ve hemzemin geçitteki çekicinin şoförünün olayı yaraları atlattığını belirtti.

    Yaşanan kaza anları ise, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    ABD’de tren, hemzemin geçitte çekiciye çarptı VİDEO

    ABD’de tren, hemzemin geçitte çekiciye çarptı #2

    ABD’de tren, hemzemin geçitte çekiciye çarptı #3

    ABD’de tren, hemzemin geçitte çekiciye çarptı #4

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    ABD’de tren, hemzemin geçitte çekiciye çarptı #10

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