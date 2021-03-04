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    ABD’de tren kazası: 44 vagon birbirine girdi

    Kaliforniya eyaletinde bir yük treninin raydan çıkması sonucu vagonlar birbirine girdi, tren kuma oturdu.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 12:33
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    ABD’de tren kazası: 44 vagon birbirine girdi

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, seyir halindeyken raydan çkan yük treni kuma oturdu.

    Kazada 44 vagon birbirine girdi.

    San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı tarafından kaza ile ilgili açıklama yapıldı.

    ÖZEL ŞİRKETE AİT

    Açıklamada, yük treninin özel bir şirkete ait olduğu belirtildi.

    Ayrıca trenin, Ludlow'da öğle saatlerinde raylardan çıktığı belirtildi.

    ABD’de tren kazası: 44 vagon birbirine girdi #1

    ÖLÜ YA DA YARALI YOK

    Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

    Kaza sonrası manzara, drone ile havadan görüntülendi.

    ABD'de yük treni raydan çıkınca 44 vagon birbirine girdi VİDEO

    ALKOL TAŞIYAN VAGONDA SIZINTI

    Trenin ait olduğu şirketin sözcüsü Lena Kent kaza ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

    "İlk raporlar 44 vagonun raydan çıktığını ve etanol alkol taşıyan bir vagonda sızıntı meydana geldiğini gösteriyor.”

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