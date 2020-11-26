ABD'de Trump destekçisi, protestocuların yüzüne üfledi

Trump'ı destekleyen maskesiz şahsın, ABD Başkanı'nı protesto edenlere yönelik tavrı ülkede gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Virginia'daki golf sahasının dışında tepki çeken anlar kayda geçti.

Trump destekçisi Raymond Deskins, maske takmadığı yönünde iki kişi tarafından uyarıldı.

Uyarıları dikkate almayan Deskins, Trump'ı protesto eden söz konusu kişilerin yüzüne doğru üfledi. Protestocular, Deskins'e "Bu bir saldırı" diyerek tepki gösterdi.

PROTESTOCULARIN YÜZÜNE ÜFLEDİ

Donald Trump'ın golf oynadığı sırada yaşandığı belirtilen olayda, 61 yaşındaki Deskins ise "Size doğru üfledim" diyerek karşılık verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD'de insanların suratına üfleyen Trump destekçisi ViDEO

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'nin Virginia eyaletinde belirli alanlar dışında maske giyme zorunluluğu bulunmuyor.

ABD'de salgın nedeniyle şimdiye kadar 13 milyon 138 bin 204 vaka ve 268 bin 221 ölüm yaşandı.