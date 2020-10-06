Utah uçuşu için hazırlanan uçakta, maske takmayan yolcu nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

ABD'de bir uçakta koronavirüs salgını nedeniyle maske takmayan yolcu, kavgaya neden oldu.

Görüntüler, Arizona'dan Utah’a gitmek için apronda bekleyen uçakta kaydedildi.

Kavgayı görüntüleyen yolculardan Rylie Lansford, olayın yaşlı bir yolcunun uçuşta yüz siperi takması, ancak maske takmayı reddetmesinden sonra yaşandığını söyledi.

NİYE MASKE TAKMADIN KAVGASI

3 Ekim'de yaşanan olayda maske takmayı reddeden yolcuya öfkelenen bir diğer yolcu, yumrukla saldırdı.

Siper takan yolcunun bu davranışını ilk başta şaka zannetiklerini belirten Lansford, daha sonra durumun farkına vardıklarını söyledi.

Saldıran maskeli yolcunun uçuşa devam etmesine izin verilirken, maske takmayan yaşlı yolcu uçaktan indirildi.

ABD'de uçakta maske kavgası ViDEO