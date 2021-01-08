ABD'de Ulaştırma Bakanı Elaine Chao istifa etti

ABD’de dün başkent Washington DC’de yaşanan Kongre Binası baskının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinden ilk isim istifa etti.

Dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası'nda seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası'nı basmıştı.

Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ABD’den ve dünyadan yaşanan olaylara büyük tepki gelmişti.

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Kongre Binası’na yapılan baskının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinden ilk isim istifa etti. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao 11 Ocak’ta görevi bırakacağını duyurdu.

Chao yaptığı açıklamada, “ABD Ulaştırma Bakanlığına hizmet etmek bir onurdu" ifadelerini kullanarak, Kongre Binası’nda olan olaylardan "derinden rahatsız" olduğunu ve 11 Ocak’ta görevi bırakacağını duyurdu.





"ABD'YE SAHİP OLDUĞUNUZ BAĞLILIĞI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Bakan Chao, “Ülkemiz için birlikte başardığımız birçok şeyden son derece gurur duyuyorum. Bakanlığa ve ABD’ye sahip olduğunuz bağlılığı asla unutmayacağım" dedi.

Chao, aynı zamanda Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi.

Öte yandan Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, Kongre Binası’nda çıkan olaylar sonrası Trump’ın azledilmesi çağrısında bulunmuş, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" demişti.



