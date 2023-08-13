ABD'de Ulusal Muhafızlar'ın yeniden yapılandırılması tartışılıyor Ulusal Muhafızlar, kaotik olaylardaki tavırları nedeniyle tartışma konusu oldu. Savunma Bakanı Austin, iki seçeneği gündemine aldı.

AA

ABD'de güvenlik açığı, son günlerin en tartışmalı konularından biri haline geldi.

Tartışmalar, 6 Ocak Kongre baskınıyla başlarken, sonrasında George Floyd'un öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarla devam etti.

Kongre baskınını durdurmak üzere orantısız güç kullanılması ve Floyd'un öldürülmesiyle ilgili eylemler sırasında meydana gelen güvenlik ihlalleri, Washington DC'deki Ulusal Muhafızların varlığına dair soru işaretlerine neden oldu.

Ulusal Muhafızları yeniden yapılandırma planı

Associated Press'in (AP) ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, Ulusal Muhafızları yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Bu kapsamda başkent hava muhafızlarının transferi ve bunu dengelemek üzere kentte toplumsal olaylarda etkin olabilecek askeri polis sayısının artırılması seçeneği gündemde.

En kritik nokta

Başkentteki Ulusal Muhafızlar'ın kontrolünün kimde olacağı, tartışmalardaki en kritik husus olarak dikkati çekiyor.

ABD genelinde, eyaletlerdeki Ulusal Muhafızlar valilerin emrinde görev yapıyor. Ancak özel bir statüye sahip Washington DC kentinin, bir eyalet olmadığı için, valisi bulunmuyor.

Kentteki Ulusal Muhafız birlikleri doğrudan ABD Başkanı'na bağlı. Başkan da bu yetkiyi genellikle Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri'ne devreden Savunma Bakanı'na veriyor.

İki seçenek masada

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, mevcut düzeni sürdürmek veya komutayı Amerikan topraklarının korunması ve güvenliğini gözeten Kuzey Komutanlığı'na devretme yönündeki iki seçeneği değerlendirdiği ifade ediliyor.

Bazı üst düzey yetkililer, Ulusal Muhafızlar'ın komutasının "siyasi yöneticilerin" elinden alınıp halihazırda zaten Amerikan topraklarının korunmasından sorumlu "siyasi bağı olmayan askeri komutanlara" verilmesini daha doğru buluyor.

Diğerleri ise valilerin birlikler üzerindeki komuta yetkisinin sivil yönetime güç verdiğinin altını çizerek bu konuda değişiklik yapılmaması gerektiğini savunuyor.

Ulusal Muhafızlar'ın gerekli durumlarda müdahalesini talep etme yetkisinin sivil otoritede kalması gerektiğini savunanlar, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın herhangi bir valinin yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak eski teamüllerin yeterli olduğu görüşünde.

Normalde olası bir güvenlik tehdidi söz konusuysa belediye başkanı Pentagon'dan Ulusal Muhafızlar'ın desteğini talep ediyor.

Birbirlerini suçladılar

Ancak Floyd'un öldürülmesi sonrasındaki protestolar ve 6 Ocak Kongre baskını sürecinde gerekli önlemin alınmadığı iddiasıyla ilgili belediye yönetimi ve Pentagon yetkilileri daha sonraki süreçte birbirlerini suçlamıştı.

Yeniden yapılanmanın bu süreci kolaylaştırmak ve başka bir kriz patlak verdiğinde iletişim sorunlarını önlemek için gündemde olduğu ifade ediliyor.