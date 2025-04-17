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AA & Ensonhaber

Perşembe günü, Florida Eyalet Üniversitesi'nin Tallahassee kampüsünde aktif bir silahlı saldırgan olduğu bildirildi.

"Öğrenci Birliği bölgesinde aktif bir silahlı saldırgan bildirildi" açıklaması, okul X platformundan yapıldı.

"KAPI VE PENCERELERDEN UZAK DURUN"

"Polis olay yerine ulaştı veya yolda. Sığınak aramaya devam edin ve ek talimatlar için bekleyin. Tüm kapı ve pencerelerden uzak durun, ek koruyucu önlemler almak için hazırlıklı olun" denildi.

EN AZ 4 YARALI VAR

Medya raporlarına göre, en az dört kişi Tallahassee Memorial Healthcare'de tedavi ediliyor.