ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri: Yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı ABD genelinde üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde, yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne 212 gündür saldırılarını sürdürüyor.

212 gündür insanlık suçunun işlendiği Gazze'de 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden masumların toplam sayısı 34 bini geçti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına ABD yönetimi ve Batılı devletler sessiz kalırken, üniversite öğrencileri sokaklara çıkmaya başladı.

18 Nisan'dan bu yana 2 bin 500 kişi gözaltına alındı

ABD'deki birçok üniversitede Gazze’de yaşanan soykırımın durdurulmasına yönelik başlatılan kampüs eylemleri, bir anda tüm dünyaya yayıldı.

Yaşananların ardından ABD'de üniversitelerde protestolar sürerken 18 Nisan'dan bu yana kampüslerdeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğu açıklandı.

Devam etmesi bekleniyor

ABD'de üniversitelerde gelecek hafta yapılması planlanan mezuniyet törenlerine rağmen Filistin'e destek gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen gösteriler sürdü.

Chicago kentindeki DePaul Üniversitesi'nde dün, Filistin'e destek veren öğrenciler ile karşıt görüşlü protestocular arasında gerginlik çıktı.

25 Filistin destekçisi daha gözaltına alındı

Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi'nde cumartesi günü düzenlenen gösteride, 25 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) ise dün Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)