ABD'de ünlüler Floyd için protesto gösterilerinde

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından pek çok ünlü isim de düzenlenen protestolara katıldı.

ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterileri sürüyor.

Minneapolis'te başlayan gösteriler, ABD'nin pek çok şehrine yayılmış durumda.

ÜNLÜ İSİMLER PROTESTO GÖSTERİLERİNDE

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından pek çok ünlü isim de düzenlenen protestolara katıldı.

Oyuncu Cara Santana da gösterilere katılan ünlülerden.

Santana, zaman zaman protesto alanından sosyal medya paylaşımı da yaptı.

Halsey ve Yungblud da ırkçılık karşıtı gösterilere katılan ünlülerden.

Halsey birkaç gün arka arkaya protestolara katıldı.

Model Ireland Baldwin de son birkaç gündür ırkçılık karşıtı gösterilerde görüntüleniyor. Baldwin önceki gün de bir gösterideydi.

Oyuncu Jamie King de protestolara katılanlardan. King'e bir arkadaşı eşlik etti.

İLK DEĞİL

Model Josephine Marie Canseco ırkçılığı protesto eden pankart taşıdı. Canseco da birkaç kez gösterilere katıldı.

Lukas Haas da ırkçılık karşıtı gösterilere katılan ünlülerden.

Machine Gun Kelly hemen hemen her gün protestolarda görüntüleniyor.

MADİSON BEER DA GÖSTERİLERE KATILAN İSİMLER ARASINDA

Madison Beer de pankartla ırkçılık karşıtı harekete destek verdi. Beer geçtiğimiz hafta biber gazı atıldığı sırada yaşananları da sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Paris Jackson, gösterilerin başından beri sokaklarda. Jackson, 1960'ların tarzını yansıtan giyimiyle de dikkat çekti.