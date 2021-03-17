ABD'de ünlülerin hesabını hackleyen gence hapis cezası

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Graham Ivan Clark'a ünlülerin sosyal medya hesaplarını hacklemek suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

ABD’nin Florida eyaletindeki Tampa kentinin Hillsborough bölgesinde yaşayan ve ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin resmi Twitter hesaplarını hackleyen Graham Ivan Clark, çıkarıldığı mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 YILDAN KURTULDU

Clark’ın kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiği, avukatının arabuluculuğuyla savcı ile yaptığı anlaşma kapsamında da 10 yıllık hapis cezasından kurtulduğu belirtildi.

Yaşanan bu olayın sonucunda yalnız kullanıcılar değil sosyal medya uygulaması Twitter’ın piyasa değerinde de yüzde 4’ün üzerinde bir düşüş olmuştu.

100 BİN DOLAR DEĞERİNDE BİTCOİN ÇALDI

Clark’ın hesapları hacklemesinin yaklaşık olarak 4 saat sürdüğü ve bu sürede 100 bin dolar değerinde Bitcoin çalmayı başardığı açıklanmıştı.

Clark, çaldığı 100 bin doları geri iade etmeyi kabul ettiğini duyurdu.