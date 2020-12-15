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- ABD'de uyuşturucu bağımlısı annenin emzirdiği bebeği hayatını kaybetti
ABD'de uyuşturucu bağımlısı annenin emzirdiği bebeği hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 12:22
ABD'nin Louisiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
New Orleans'ta 31 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Autumn Blansett, emzirdiği kız bebeğinin ölümüne yol açtı.
UYUŞTURUCU ALDIKTAN SONRA EMZİRDİ
Bebeğin tepkisiz kalmasının ardından sağlık ekiplerinin eve çağrıldığı belirtilirken, bebeğin öldüğü kaydedildi.
Mirror'ın haberine göre, bebeğin annesi Blansett, yaşananlar üzerine tutuklandı. Bebeğin, ölümcül dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
İTİRAF ETTİ
Blansett sorgulama sırasında, bebeğini emzirmeden önce uyuşturucu aldığını itiraf etti. Polisin, evde yaptığı aramada uyuşturucu bulduğu aktarıldı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Kızını öldürme suçundan mahkemeye çıkması beklenen uyuşturucu bağımlısının duruşma tarihi henüz belirlenmedi.
Bu tür olayların, ABD'de ilk kez yaşanmadığı anımsatıldı.