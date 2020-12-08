ABD'de vaka sayısı 15 milyonu geçti

ABD’de Ocak ayından bu yana kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı 15 milyon 19 bin 92’ye ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD’deki son koronavirüs verilerini yayınladı.

VAKA SAYISI 15 MİLYON'U GEÇTİ

Açıklanan verilere göre, ABD’de ilk vakanın kayıtlara geçtiği Ocak ayından bu yana vaka sayısı 15 milyon 19 bin 92’ye ulaştı.

Virüs nedeniyle can kaybı sayısının 284 bin 887’ye ulaştığı ülkede, günlük ortalama bin 500'ün üzerinde can kaybı yaşanıyor.





PFİZER BIONTECH YÜZDE 95 ETKİLİ

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili 53 sayfalık bir rapor yayınladı.

Raporda, yapılan denemeler sonucunda Pfizer/BioNTech aşısının korona virüse karşı yüzde 95 etkili ve güvenli olduğu belirtildi. FDA’nın Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.



