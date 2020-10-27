Siyasi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından sokakları karışan ABD'de, yağmalama olayları tekrar ortaya çıktı. Bir yağma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepkiler tüm eyalette yayılarak ABD'nin geneline yayılmıştı.

Birçok eyalete sıçrayan protestolarda Trump destekçisi bazı grupların da meydana inmesi tansiyonu artırmış, bu sırada sokaklarda dükkanlara yönelik yağmalar gerçekleşmişti.

YAĞMA YENİDEN BAŞLADI

Tüm ülke genelinde süren kundaklama ve yağma olaylarının durulduğu düşünülürken, ABD'de bir mağazanın yağmalandığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD'de yağmalama olayları yeniden başladı VİDEO



O ANLAR KAMERADA

ABD'lilerin, bir giyim mağazasını yağmaladıkları anlar, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.