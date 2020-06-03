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ABD'de yağmalama olaylarına karşı önlem
Dükkan sahipleri, iş yerlerinin camlarını tahta plakalarla kapattı.
- AA
- 03.06.2020 - 11:08
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi, ülke genelinde yıkıcı protestolara yol açtı.
Sokaklar adeta savaş alanına dönerken, birçok mağaza yağmalandı.
TAHTA PLAKALI ÖNLEM
Bazı iş yeri sahipleri, gösteriler sırasında yağmalamalara karşı hummalı bir çalışma yürüttü.
Dükkanların camları tahta plakalarla kapatıldı.
ABD'de yağmalama olaylarına karşı önlem VİDEO
ABD'de mağazalar yağmalanmaya devam ediyor VİDEO