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    ABD'de yağmalama olaylarına karşı önlem

    Dükkan sahipleri, iş yerlerinin camlarını tahta plakalarla kapattı.
    • AA
    • 03.06.2020 - 11:08
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    ABD'de yağmalama olaylarına karşı önlem

    ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi, ülke genelinde yıkıcı protestolara yol açtı.

    Sokaklar adeta savaş alanına dönerken, birçok mağaza yağmalandı.

    TAHTA PLAKALI ÖNLEM

    Bazı iş yeri sahipleri, gösteriler sırasında yağmalamalara karşı hummalı bir çalışma yürüttü.

    Dükkanların camları tahta plakalarla kapatıldı.

    ABD'de yağmalama olaylarına karşı önlem VİDEO

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