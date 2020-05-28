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    ABD’de yağmalanan dükkanlar ateşe verildi

    Polis şiddeti karşısında sokaklara dökülen binlerce protestocu, artan yağmalama olaylarının ardından birçok marketi ateşe verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 13:50
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    ABD’de yağmalanan dükkanlar ateşe verildi

    Polis tarafından öldürülen George Floyd için adalet isyanıyla Minneapolis’te başlayan protestolar, çarşamba günü kent genelinde yağma olaylarına dönmüştü.

    Polisin müdahale edemediği, gittikçe şiddetlenen olaylarda, dükkanların yağmalanması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

    YAĞMALANAN DÜKKANLAR YAKILDI

    Onlarca kişinin yaralanmdığı, bir kişininse dükkan sahibi tarafından vurularak öldürüldüğü yağma olayları, akşam saatlerine doğru boyut değiştirdi.

    ABD'de eylemciler market ve binaları ateşe verdi VİDEO

    Kentin birçok noktasında yağmalanan marketler, malların tamamen boşaltılmasının ardından ateşe verildi.

    İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDEMEDİ

    İtfaiye ekiplerinin olay yerlerine ulaşamamasının ardından cehenneme dönüşen sokaklar, ABD genelinde, polis şiddetine yönelik nefretin dinmekten çok uzak olduğunu da gözler önüne serdi.

    ABD’deki gösterilerde marketi yağmalayan kişi öldürüldü VİDEO

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