ABD'de yasal kısıtlama sonrası gözaltına alınan şüphelilere oyuncak kafalı montaj yapıldı Kaliforniya eyaletinde polis, suçluların görüntülerini paylaşmaya kısıtlama getiren yasa sebebiyle gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarına montaj yaparak ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi.

DHA

ABD'de yeni bir yasa yürürlüğe girdi.

Yasa, polisi ve suçluları kapsıyor.

Buna göre yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerin fotoğraflarına kısıtlama getirildi.

Oyuncak kafalı yöntem

Ardından kolluk kuvvetleri de ilginç bir yönteme başvurdu.

Kaliforniya’nın Murrieta kentinde polis, gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarına montaj yaparak ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi.

"Fotoğrafların belirli koşullar olmadıkça paylaşılması yasak"

Polis bir süredir şüpheli fotoğraflarına yaptığı montaj ile ilgili olarak salı günü yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir yasa, Kaliforniya'daki kolluk kuvvetlerinin şüpheli fotoğraflarını ve sabıka fotoğraflarını nasıl ve ne zaman paylaşacaklarını kısıtlıyor. Yeni yasa, artık kolluk kuvvetlerinin şiddet içermeyen suçlar için şüpheli fotoğraflarını belirli koşullar olmadıkça paylaşmasını yasaklıyor. Ayrıca yeni yasa, özel durumlar söz konusu olmadıkça, kurumların şüpheli fotoğraflarını 14 gün sonra sosyal medyadan kaldırmasını gerektiriyor."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)