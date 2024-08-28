ABD'de yeni doğan bebeğini vahşice öldürdü ABD'de 17 yaşındaki Chloe Coplen-Anderson isimli bir genç kız, ailesine yeni doğan bebeğini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra ikinci derece cinayetle suçlandı.

Haber Merkezi

ABD'de korkunç bir olay meydana geldi.

Nebraska eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Chloe Coplen-Anderson isimli genç bir kız, yeni doğan bebeğini öldürdü.

Anne ve babasına itiraf eden 17 yaşındaki kız, bebeğinin boğazını kestiğini söyledi.

17 YAŞINDAKİ KIZ DOĞURDUĞU BEBEĞİN BOĞAZINI KESTİ

Talihsiz bebeğin cansız bedeni ise plastik bir poşetin içinde giysi dolabında bulundu.

Daily Star'ın haberine göre bebeğin cansız bedeninde bıçak izlerinin olduğu da belirtildi.

EN AZ 20 YIL CEZA ALMASI BEKLENİYOR

İkinci derece cinayetle suçlanan Anderson'un, ekim ayında görülecek davanın neticesinde cezası kesinleşecek.

Cani annenin en az 20 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.