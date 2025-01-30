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Haber Merkezi

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtilirken nehirde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgedeki tüm uçuşlar acilen durduruldu.

Nehirden 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

UÇAKTA 64 KİŞİ VARDI

Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğunu doğrulayan American Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Mümkün olduğunca kısa sürede olayla ilgili bilgi sağlayacağız" denildi.

Askeri helikopterde de 3 askerin olduğu belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü" açıklaması yaptı.

TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz" derken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bakanlığın durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.