ABD'deki askeri üslerde bekletilen Afgan mültecilerin yaklaşık yarısı çocuk

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD içindeki üslerde göçmenlik işlemleri için bekletilen 53 binden fazla Afgan mültecinin yüzde 44'ünün çocuk olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Jim Inhofe'un ABD'nin tahliye ettiği mültecilere ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

MÜLTECİLERİN YÜZDE 22'Sİ KADIN, YÜZDE 34'Ü ERKEK

Wall Street Journal'ın ulaştığı mektupta, Asutin, ABD topraklarındaki üslerde işlem için bekletilen 53 binden fazla Afgan mültecinin yüzde 22'sinin kadın, yüzde 34’ünün ise erkek yetişkin olduğunu kaydetti.

MÜLTECİLERİN YÜZDE 44'Ü İSE ÇOCUK

Austin, mektupta Afganların kalan yüzde 44'ünün ise çocuk olduğuna dikkati çekerken, bunlardan kaçının ebeveynsiz olduğu konusunda detay vermedi.

ABD’nin toplam 124 bini aşkın kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiğini kaydeden Austin, bunların yaklaşık 104 bininin Afgan olduğunu belirtti.

124 BİN TAHLİYE EDİLEN AFGAN GÖÇMENDEN SADECE 53 BİNİ ABD'DE

ABD, Afganistan'dan çekilme sürecinde tahliye ettiği 124 bin kişinin sadece 53 binini Amerikan topraklarına getirirken geri kalanını Avrupa ve Orta Doğu'daki askeri üslerde tutuyor.