ABD'deki çığ felaketlerinde can kaybı 21'e yükseldi

Son günlerde felaketlerin yaşandığı ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

ABD, son günlerde çığ düşmelerine sahne oldu.

Utah eyaletinde yer alan Uinta Dağları'nda, kar motoru kullanan bir grubun üzerine çığ düştü.

ÇIĞ ALTINDA KALDILAR

Çığ felaketinden 4 motorcu sağ olarak kurtarıldı. Motorculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerde çığın düşüş anı kameraya yansırken, çığ altında kalan bir kişi olduğu görüldü.

Uinta Dağları’nın diğer ucundaki Mill Creek Kanyonu'nda ise kayak yapan 8 kişinin üzerine çığ düştü.

ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı ViDEO

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Kayakçılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 4'ünün de hafif yaralandığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta ABD'de çığ nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği, bu sezon ülkede yaşan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.