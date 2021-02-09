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    ABD'deki çığ felaketlerinde can kaybı 21'e yükseldi

    Son günlerde felaketlerin yaşandığı ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 10:23
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    ABD'deki çığ felaketlerinde can kaybı 21'e yükseldi

    ABD, son günlerde çığ düşmelerine sahne oldu.

    Utah eyaletinde yer alan Uinta Dağları'nda, kar motoru kullanan bir grubun üzerine çığ düştü.

    ÇIĞ ALTINDA KALDILAR

    Çığ felaketinden 4 motorcu sağ olarak kurtarıldı. Motorculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerde çığın düşüş anı kameraya yansırken, çığ altında kalan bir kişi olduğu görüldü.

    Uinta Dağları’nın diğer ucundaki Mill Creek Kanyonu'nda ise kayak yapan 8 kişinin üzerine çığ düştü.

    ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı ViDEO

    YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 21'E YÜKSELDİ

    Kayakçılardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 4'ünün de hafif yaralandığı belirtildi.

    Geçtiğimiz hafta ABD'de çığ nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği, bu sezon ülkede yaşan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.

    ABD deki çığ felaketlerinde can kaybı 21 e yükseldi #1

    ABD deki çığ felaketlerinde can kaybı 21 e yükseldi #2

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