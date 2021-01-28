ABD'deki çocuk kitabı yazarının, çocuklarını istismar ettiği ortaya çıktı

Gerçek Arkadaş isimli bir çocuk kitabı yazarı olan Jennifer Wolfthal isimli kadın ve kocasının, çocuklarını hastaneye götürmelerinin ardından istismarcı oldukları ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve A Real Friend (Gerçek Arkadaş) isimli çocuk kitabının yazarı Jennifer Wolfthal ve eşi Joseph Wolfthal'ın adı, skandal bir olayda geçti.

Jennifer Wolfthal ve Joseph Wolfthal, 1 Ocak'ta 8 yaşındaki kızlarını hastaneye götürdü.

Küçük kızın durumunu gören doktorlar ve dedektifler, kızın evde düştüğünü, dişlerini çok sert fırçalayıp ağzını yaraladığını ve baş dönmesi (vertigo) yaşadığını söyleyen aileye inanmadı.

POLİS, AİLENİN İFADESİNİ GERÇEKÇİ BULMADI

Polis raporunda, "Kızın boyu ve kilosu sebebiyle, başının arkasındaki şişlik, dudağındaki yırtık ve kırık dişin denge kaybı sonucu düşmeyle meydana gelmesi muhtemel değil." ifadeleri yer aldı.

YETERSİZ BESLENDİĞİ BELİRLENDİ

Hastanede tedavi altına alınan kızda zatürre, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi birçok rahatsızlık tespit edildi. Yetersiz beslendiği de ortaya çıkan kızın vücudunda çürükler ve açık yaralar bulunuyordu.

BABA, SUÇU ANNEYE ATTI

Baba Joseph, daha sonra polislere çocuklarla eşinin ilgilediğini, müdahale etmeye çalıştığında kendisine vurduğunu ve yere fırlattığını söyleyerek, eşinden korktuğunu ekledi.

SERBEST BIRAKILDI

41 yaşındaki Jennifer, aynı gün tutuklansa da 76 bin dolar (yaklaşık 560 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

DİĞER 2 ÇOCUĞUN DURUMU DA AÇIĞA ÇIKTI

Kızın tedavisi sürerken eve giden dedektifler, 11 yaşında bir kızla ve 9 yaşında bir erkek çocuğun daha yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu, vücudunda morluklar bulunduğunu tespit etti. Çocukların, kapılarının dış tarafında kilitler bulunan odalarda yaşadığı ortaya çıktı.

DİSİPLİN CEZASI ALDIĞINI SÖYLEDİ

11 yaşındaki kız, polislere "uygun" vakitte tuvalete gitmediğinde, yatağını ıslattığında ve yemeğini yemediğinde disiplin cezası aldığını söyledi. Polisler yemeğin mısır gevreği, su ve sebze püresinden yapıldığını belirledi.