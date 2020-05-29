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    ABD'deki ırkçı cinayet için tutuklama kararı

    ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 20:51
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    ABD'deki ırkçı cinayet için tutuklama kararı

    ABD'de yaşanan ırkçı cinayette yeni bir gelişme yaşandı.

    Siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı açıklandı.

    GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

    George Floyd'un polise direnme görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurmuştu.

    Bazı görgü tanıklarının telefonlarıyla görüntülediği olayda, kelepçe takılan George Floyd'un defalarca “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen” şeklinde yalvardığı, bir süre sonra da hareketsiz kaldığı, ancak polisin dizini bir süre daha çekmediği görülüyordu.

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