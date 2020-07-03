ABD'deki korona partisinde ilk yakalanan kişiye ödül var

Alabama eyaletinde bir grup gencin korona partisi adı altında birçok parti düzenlediği ve partiden sonra koronavirüs'ü kapan ilk kişiye para ödülü verdiği ortaya çıktı.

ABD'nin Alabama eyaletinde duyanları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

Bir grup gencin korona partisi adı altında birçok kez bir araya gelip parti düzenlediği ortaya çıktı.

Tuscaloosa kentinde meydana gelen olayda, gençler düzenledikleri partilere koronavirüsü pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğleniyor ardından da parti sonrası test yapıyorlar.

Testler sonucunda koronavirüs testi pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.

ÇILGINA DÖNDÜ

Amerikan CNN televizyonuna da konu olan haberde şehir yönetiminden Sonya McKinstry’nin “Başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündük. Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık” dedi.

Olayı öğrendiğinde çılgına döndüğünü belirten McKinstry, geçtiğimiz haftalar boyunca bu şekilde birçok partinin düzenlendiğini doğruladı.

Alabama’da bugüne kadar 39 bine yakın vaka tespit edildi ve bine yakın da can kaybı yaşandı.