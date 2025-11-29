ABD'deki Northwestern Üniversitesi, Yahudi karşıtlığı sebebiyle hükümete milyonlar ödeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Gazze soykırımına karşı dünyanın her yerinde Filistin taraftarı protestolar düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle üniversite kampüslerinde yer alan bu protestolar hükümet tarafından engellenmeye çalışılıyor.

Trump hükümeti, ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi'ne kampüste yahudi karşıtı protestolar gerçekleştiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Northwestern Üniversitesi'nin, soruşturmadan kurtulmak ve dondurulmuş varlıklarını geri alabilmek için yaptığı anlaşma gereği, federal hükümete 3 sene boyunca toplamda 75 milyon dolar ödeyecek olması CBS News haberine yansıdı.

790 MİLYON DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Kampüste Yahudi karşıtlığı barındırdığı gerekçesiyle toplam 790 milyon dolar değerindeki varlıkları Nisan ayında dondurulan üniversitenin, hükümet ile arasındaki anlaşma cuma günü duyuruldu.

Üniversite, protestolar nedeniyle durdurulan federal fonun 30 gün içerisinde tekrar aktif olmasını beklediklerini açıkladı.

TRUMP HÜKÜMETİNİN ZAFERİ

Başsavcı Pam Bondi "Bugünkü anlaşma Trump hükümetinin, eğitim kurumlarının yahudi vatandaşları koruduğundan ve liyakatin önde tutulduğundan emin olmak için verdiği mücadelede bir zafer olmuştur," açıklamasında bulundu.

FAKÜLTE ÜYELERİ ANLAŞMAYA KARŞIYDI

Northwestern fakülte üyeleri, üniversitenin yönetimine yönelik açık mektuplarında "Hükümet yasal süreçleri atlıyor ve üniversitelerden adeta fidye talep ediyor," yazmış, ve hükümet ile anlaşma yapılmamasını istemişlerdi.

Northwestern Vekil Başkanı Henry Bienen; işe alım, kabul ve yönetim gibi konularda tam kontrole sahip olmalarının da anlaşmada yer aldığını belirterek anlaşmayı savundu.

Aynı suçlamalarla yüzleşen Columbia, Brown, Cornell ve Pennsylvania üniversiteleri de hükümetle benzer anlaşmalar yapmıştı.