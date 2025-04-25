ABD'deki orman yangınlarının bilançosu

İHA

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Geçtiğimiz aylarda Kaliforniya eyaletinde meydana gelen yangınlar sonrası büyük bir maddi ve manevi kayıp yaşayan ABD, bu defa New Jersey eyaletindeki yangınlara müdahale ediyor.

Yangın, geçtiğimiz hafta Greenwood Ormanı Yaban Hayatı Yönetim Alanı'nda başlayarak kasabalara yayıldı.

15 BİN DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

New Jersey İtfaiye Teşkilatı verilerine göre alevler, şu ana kadar 15 bin 250 dönümlük küle çevirdi.

1 TUTUKLAMA

Yangınla bağlantılı 19 yaşındaki Joseph Kling'in "kundaklama" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Ocean County Savcısı Bradley Billhimer, düzenlediği basın toplantısında, "Kasıtlı olarak yangını çıkardığından eminiz." dedi.

"SON 20 YILIN EN BÜYÜĞÜ"

Yangın nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti. New Jersey Çevre Koruma Komiseri Shawn LaTourette, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, yangının eyalette son 20 yılda görülen en büyük orman yangını olabileceğini açıklamıştı.