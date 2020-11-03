ABD'nin Philadelphia şehrinde başkanlık seçimleri devam ederken oy sürecini takip etmek isteyen bir anket gözlemcisi, oy kullanılan yere alınmadı.

ABD'de bugün yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Joe Biden'ın yarışı sürüyor.

Yarış devam ederken Philadelphia'dan sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, anket gözlemcisi bir şahıs, oy sürecini takip etmek için seçimin yapıldığı bölgeye girmek istedi.

TRUMP YANLISI ANKTET GÖZLEMCİSİ, SEÇİMİ TAKİP ETMEK İÇİN İÇERİ ALINMADI

Cumhuriyetçilerin gözlemcisi olduğu öğrenilen kişi, görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı.

Yasal olarak seçimi takip etme hakkına sahip olan şahsa yapılan muamele, kısa sürede Trump yanlıları tarafından sosyal medyada tepkilerle karşılandı.

ABD'deki seçimlerde anket gözlemcisi, oy kullanılan yere alınmadı- İZLE