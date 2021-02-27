- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'deki yangında, çok sayıda otobüs küle döndü
ABD'deki yangında, çok sayıda otobüs küle döndü
Bir garajın yanında yer alan palet fabrikasında çıkan yangının sıçramasıyla, otobüs garajında bulunan onlarca otobüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 27.02.2021 - 14:56
ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Compton bölgesindeki bir otobüs garajında yangın çıktı.
ABD medyası, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.
PALET FABRİKASINDAN SIÇRADI
Yapılan incelemelerde, yangının garajın hemen yanındaki bir palet fabrikasında başladığı, kısa süre içerisinde otobüs garajına yayıldığı tespit edildi.
OTOBÜSLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında onlarca otobüsün kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.
ABD'deki yangında, çok sayıda otobüs küle döndü VİDEO