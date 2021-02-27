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    ABD'deki yangında, çok sayıda otobüs küle döndü

    Bir garajın yanında yer alan palet fabrikasında çıkan yangının sıçramasıyla, otobüs garajında bulunan onlarca otobüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 14:56
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    ABD'deki yangında, çok sayıda otobüs küle döndü

    ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Compton bölgesindeki bir otobüs garajında yangın çıktı.

    ABD medyası, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

    PALET FABRİKASINDAN SIÇRADI

    Yapılan incelemelerde, yangının garajın hemen yanındaki bir palet fabrikasında başladığı, kısa süre içerisinde otobüs garajına yayıldığı tespit edildi.

    OTOBÜSLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangında onlarca otobüsün kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.

    ABD'deki yangında, çok sayıda otobüs küle döndü VİDEO

    ABD deki yangında, çok sayıda otobüs küle döndü #1

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