ABD’den yola çıkarak 13 bin kilometrelik Pasifik Okyanusu’nu aşan yarış güvercini, Avustralyalı yetkililerce koronavirüs riski taşıdığı gerekçesiyle telef edilecek.

Avustralya'da yetkililer, aldığı kararla bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

ABD’den 13 bin kilometre yol katederek, Pasifik Okyanusu’nu aşan yarış güvercini Avustralya'ya ulaştı.

Avustralyalı Kevin Celli-Bird adlı kişi, 26 Aralık'ta Melbourne kentindeki evinin arka bahçesine gelen yarış güvercinini bitkin halde bulduğunu söyledi.

Kevin Celli-Bird, güvercinin ayağındaki mavi bantta yazılı 29 Ekim 2020 tarihli ABD'nin Oregon eyaletindeki düzenlenen bir yarışa ait sıra numarasını fark etmesinin ardından basına konuştu.

500 BİN EURO DEĞERİNDE

Avustralya basınında ilgi gören güvercin, yetkililerin dikkatini çekti. Avustralya basını, söz konusu güvercinin 500 bin euro değerinde olduğunu yazdı.

KORONA RİSKİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tarım Bakanlığı, güvercinin ülkede kalmamaması gerektiğini ifade ederek, Avustralya'nın gıda güvenliğini, yabani kuş popülasyonunu tehlikeye atabileceğini ve koronavirüs riski taşıdığı gerekçesiyle telef edilmesi (öldürülmesi) gerektiğini söyledi.

ABD'den Avustralya'ya gelen güvercin telef edilecek VİDEO

Uzmanlar, güvercinin Pasifik'i geçmek için bir kargo gemisiyle seyahat etmiş olabileceğine de dikkat çekti. Avustralya Tarım Bakanlığı, güvercinin akıbetiyle ilgili 24 saat içerisinde açıklama yapacağını kaydetti.