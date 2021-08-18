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    ABD'den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi'ne gelmeyin

    ABD'den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi'ne gelmeyin

    ABD, koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için 193 ülkenin devlet başkanına New York'taki BM Zirvesi'ne gelmemeleri, video konferansı tercih etmeleri çağrısında bulundu.
    • AA
    • 18.08.2021 - 05:50
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 07:00
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    ABD'de özellikle yeniden artış gösteren koronavirüs vakaları, New York'ta 76'ncısı düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni de etkiledi.

    193 ÜLKE LİDERİNE "ZİRVEYE GELMEYİN" MEKTUBU

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, ülke liderlerinden BM Zirvesi'ne katılmak için New York'a seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

    ABD den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi ne gelmeyin #1

    VİDEO KONFERANS YA DA MİNİMUM KİŞİYLE SEYAHAT

    Greenfield, mektubunda 21 Eylül'de başlayacak zirvenin salgını hızla yayan bir etkinlik olmasını önlemek istediklerini belirterek, ''Delegeler BM Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında konuşmalarını video konferans ile yapmayı gözden geçirmeli, New York'a seyahat etmeyi tercih ederlerse de minimum sayıda kişi getirmelerini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    ABD den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi ne gelmeyin #2

    GEÇEN YIL DA VİDEO KONFERANS İLE DÜZENLENDİ

    Her yıl dünya liderlerini, binlerce diplomat ve sivil toplum örgütünü bir araya getiren ve en büyük diplomasi forumu olan BM Genel Kurul Görüşmeleri, geçen yıl salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlenmişti.

    ABD den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi ne gelmeyin #3

    ABD den dünya liderlerine New York uyarısı: BM Zirvesi ne gelmeyin #4

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