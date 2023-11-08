ABD'den Ermenistan ordusuna destek Batı ile ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen Erivan yönetimi, ABD'den askeri alanda destek alacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın ayrıntıları belli oldu.

ensonhaber.com

2020'de yaşanan 44 günlük Vatan Savaşı, Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlandı.

Azerbaycan ordusu, son olarak kendi toprakları olan Karabağ'daki yasa dışı silahlı Ermeni unsurlarına geri adım attırdı.

Bölge, Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken, Ermenistan ordusu, kendisini güçlendirmenin yollarını arıyor.

Sıkı Erivan destekçisi Fransa, Ermenistan'a askeri ekipman desteği sağlama kararı almıştı.

ABD-Ermenistan anlaşması

Yunanistan basınından Pentapostagma, son olarak ABD ile Ermenistan arasında anlaşma imzalandığını duyurdu.

Anlaşmanın, Ermeni ordusunu eğitmek ve modernize etmekle ilgili olduğu kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Eduard Astrian ve ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Basham, Almanya'nın Stuttgart kentinde görüştü.

Ermeni ordusunu eğitecekler

Taraflar, ABD ile Ermenistan arasında askeri iş birliği konusunda adımları atmaya başladı.

Buna göre Washington, Erivan'ın subaylarını eğitmesine, komuta ve kontrol sistemini modern hale getirmesine yardımcı olacak.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, ABD'li uzmanların barışı koruma operasyonlarında, askeri tıbbi hizmetlerin iyileştirilmesinde, taktik ve muharebe eğitimlerinde de Ermeni ordusuna yardım edeceği belirtildi.

Rusya ile ipler gergin

Karabağ'da Azerbaycan'ın hakimiyet kurması, Ermenistan ile Rusya arasında iplerin gerilmesine yol açtı.

Askeri araç gereç bakımından Moskova'ya bağımlı olan Ermeni ordusu, kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve Batı ile ortaklığı pekiştirmeyi amaçlıyor. Özellikle Fransa ve ABD ile iş birliğini geliştirmek istiyorlar.

Ermenistan'ın arayışı, bu ülkede üssü bulunan Rusya tarafından tepkiyle karşılanıyor.

KGAÖ'ye eleştiri

Başbakan Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) destek vermediği için eleştirmişti.

KGAÖ; Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın yanı sıra Ermenistan'dan oluşuyor.

"ABD'nin desteğini almak istiyoruz"

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Astrian, şu açıklamayı yaptı: