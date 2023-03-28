ABD'den Esad'ın kuzenleri dahil 6 kişiye yaptırım
İHA

Hazine Bakanlığı yaptırım listesini genişletiyor…

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, aralarında Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2 kuzeninin de bulunduğu 6 kişinin yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı.

6 kişi listeye eklendi

Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi Başkanı Andrea M. Gacki, 6 kişinin sentetik türü olan Captagon hapı üretmek ve ihraç etmek gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiğini dile getirdi.

"Beşar Esad rejimini destekleyenlerden hesap soracağız"

Andrea M. Gacki, “Suriye, kaçakçılığının büyük bir bölümünün Lübnan üzerinden gerçekleştirildiği ve son derece bağımlılık yapan Captagon üretiminde dünya lideri haline geldi. Müttefiklerimizle birlikte uyuşturucu geliriyle Beşar Esad rejimini destekleyenlerden hesap soracağız.” ifadelerini kullandı