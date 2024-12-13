ABD'den Gürcistan hükümetinden yetkililere vize kısıtlaması kararı

AB'ye katılım müzakerelerini askıya alan Gürcistan hükümetine yönelik ABD tarafından alınan karar dikkat çekti.

Yaşanan gelişmede Gürcistan hükümeti Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararı aldı.

Karara tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Gürcistan'da AB katılım müzakerelerini askıya alan hükümet yetkililerine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Bakanlık, aralarında Bakan, Milletvekili, kolluk kuvveti, güvenlik görevlileri ve sivil vatandaşların da bulunduğu 20 kişiye vize kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ABD, Gürcü Hayali Partisi'nin, göstericiler, medya mensupları, insan hakları aktivistleri ve muhalefet de dahil Gürcistan vatandaşlarına yönelik acımasız ve haksız şiddeti kınamaktadır.