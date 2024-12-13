ABD'den Gürcistan hükümetinden yetkililere vize kısıtlaması kararı

AB'ye katılım müzakerelerini askıya alan Gürcistan hükümetine yönelik ABD tarafından alınan karar dikkat çekti.
Yaşanan gelişmede Gürcistan hükümeti Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararı aldı.
Karara tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
YAPTIRIM UYGULANACAK
Gürcistan'da AB katılım müzakerelerini askıya alan hükümet yetkililerine yaptırım uygulayacağını duyurdu.
Bakanlık, aralarında Bakan, Milletvekili, kolluk kuvveti, güvenlik görevlileri ve sivil vatandaşların da bulunduğu 20 kişiye vize kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
ABD, Gürcü Hayali Partisi'nin, göstericiler, medya mensupları, insan hakları aktivistleri ve muhalefet de dahil Gürcistan vatandaşlarına yönelik acımasız ve haksız şiddeti kınamaktadır.
"VİZE KISITLAMALARINA TABİ TUTULACAĞINI GÖRMEKTE KARARLIYIZ"
Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik geleceğinden uzaklaştığı kaydedilen açıklamada, "Demokrasinin baltalanmasından sorumlu olanların vize kısıtlamalarına tabi tutulacağını görmekte kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
GÜRCİSTAN'IN KARARINA TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını bildirmişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.
Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.
DAHA FAZLA YAPTIRIM UYGULANABİLİR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini ifade etmişti.
Hükümetin kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler ise sürüyor.
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