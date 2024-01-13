ABD'den İran açıklaması: Çatışma arayışında değiliz ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Yemen’deki Husilere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “İran’la çatışma arayışında değiliz. Olayları tırmandırmak istemiyoruz” dedi.

İHA

ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki Husilere ait noktalara yönelik düzenledikleri saldırının ardından bölgede gerilim artıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

"İran’la çatışma arayışında değiliz"

Kirby yaptığı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz’deki gemileri hedef almasını durdurmak için saldırıların düzenlendiğini belirterek, “İran’la çatışma arayışında değiliz. Olayları tırmandırmak istemiyoruz. Son birkaç günde yaşanan olayların büyümesi için de bir neden yok” dedi.

"Saldırının etkilerini araştırıyoruz"

Düzenlenen saldırıların Husiler üzerindeki etkisinin araştırıldığını söyleyen Kirby, “Saldırının tüm hedefler üzerindeki etkilerini hala araştırıyoruz. Önümüzdeki saatlerde meydana gelen hasarın ayrıntıları hakkında daha net bilgilere sahip olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz’deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)