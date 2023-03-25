ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı ABD savaş uçakları tarafından Suriye'nin doğusu Deyrizor ili ve ona bağlı bazı ilçelerde İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlendi.

AA ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Suriye'nin doğusu Deyrizor'da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roket saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı da söz konusu saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu. ABD'den karşılık Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına akşam saatlerinden itibaren 20 civarında roket saldırısı yapıldı. Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evinden, "Söz konusu saldırıların ardından ABD'ye ait savaş uçakları Deyrizor ve doğusundaki Elbukemal ve Meyadin ilçesinde İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi" açıklaması yapıldı. Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarında konuşlu ABD güçleri de İran destekli grupların bulunduğu askeri noktalara karadan karaya atış yapılan silahlarla karşılık verdi. Gözden Kaçmasın ABD Başkanı Biden'dan İran'a gözdağı: Halkımızı koruyacağız Haberin Detayları