ABD'den İran'a yeni yaptırım adımı: İHA satışına ambargo ABD'de İran’da İHA üretimi ve testi için çalışan 16 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, İran'a yönelik ekonomik baskının artacağına işaret edildi.

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Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor...

İran, İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

İran, İsrail'i vurdu

"Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi.

ABD İsrail'in yanında

İran gereken cevabın verildiğini söylerken Amerika Birleşik Devletleri'nden de üst üste açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamalarda İran'a karşılık koşulsuz ve şartsız İsrail'in yanında yer alacaklarını söyledi.

Özellikle yapılan açıklamalarda İran'a yönelik ciddi yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Yeni yaptırımlar açıklandı

ABD, geçen hafta sonu İsrail'e füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldıran İran'ın silahsız İHA üretimine yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

İHA'lara ambargo

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, yaptırımların 13 Nisan'daki saldırıda kullanılan İran'ın Şahit tipi İHA'larına güç sağlayan motor tipleri de dâhil olmak üzere İran'ın İHA üretimini sağlayan iki kuruluş ve 16 kişiye yönelik olduğunu duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, İran'ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Khuzestan Steel Company'ye (KSC) çelik üretimi için bileşen maddeleri sağlayan veya KSC'nin çelik ürünlerini satın alan farklı bölgelerdeki beş şirketi de tespit ettiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca İranlı otomobil üreticisi Bahman Group'un İran Devrim Muhafızları'nı maddi olarak desteklediği belirtilen üç iştirakinin de hedef alındığı belirtildi.

"Yaptırımlar artacak"

Avrupa Birliği liderleri de dün yaptıkları açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmayı önlemek için İran'a yönelik yaptırımları artırma kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Salı günü yaptığı konuşmada, "İran rejiminin kötü ve istikrarı bozan eylemlerini sekteye uğratmak" üzere yaptırım yetkisini kullanacağını ve müttefiklerle beraber çalışacağını söylemişti.