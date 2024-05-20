ABD'den İran'a taziye mesajı

İHA

Dün yaşanan helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet hayatını kaybetti.

Reisi'nin vefatı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı bir taziye mesajı yayınladı.

ABD'den taziye

Bakanlıktan tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

ABD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve heyetin diğer üyelerinin İran'ın kuzeybatısında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla resmi taziyelerini ifade eder.



İran yeni cumhurbaşkanını seçerken, İran halkına, onların insan hakları ve temel özgürlükler için verdikleri mücadeleye olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz.