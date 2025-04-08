ABD'den İran'a: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz

AA & Ensonhaber

Düzenlediği basın brifinginde ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakereler konusunda değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün açıkladığı üzere 12 Nisan'da Tahran ile doğrudan müzakerelerin yapılacağını ve görüşme öncesinde bu konunun detaylarına girmek istemediğini belirtti.

Leavitt, "Trump, açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi. Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz. Eğer diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezlerse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz, bunun ciddi sonuçları olacaktır" diye konuştu.

Trump'ın İran'a bazı yaptırımlar getirdiğini, ancak bununla beraber müzakere yaparak bir anlaşma sağlama yönünde de alan açtığını söyleyen Leavitt, doğrudan müzakerelerin seyrine göre hareket edeceklerini dile getirdi.

DOĞRUDAN GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran ile doğrudan görüşmeleri yürütmesi bekleniyor.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" demişti.