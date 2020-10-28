ABD'den İsrail'e bomba hediyesi

ABD, dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan bombayı, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e hediye etmeye hazırlanıyor.

ABD ordusunun envanterinde bulunan GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın, İsrail’e verilmesi için ABD Kongre üyeleri Josh Goetheimer ve Brian Mast, iki partili bir yasa tasarısı sunmayı planladıklarını açıkladı.

SIĞINAK YOK EDİCİ

Yasa tasarısı ABD Kongresinde kabul edilirse, 14 bin kiloluk bombanın İsrail’e verileceği aktarıldı.

“Sığınak Yok Eden Bomba” (Bunker Buster) olarak bilinen ve nükleer başlığa sahip olmayan bu bomba, en dayanıklı sığınakları bile yok ettiği ifade edildi.

Tahrip gücü yüksek bombanın, İran’ın herhangi bir nükleer santralini de yok edebileceği belirtilirken, şimdiye kadar sadece ABD ordusu tarafından kullanıldı.