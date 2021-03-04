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    ABD'den İsrail'e savaş suçu soruşturması açan mahkemeye tepki

    ABD'den İsrail'e savaş suçu soruşturması açan mahkemeye tepki

    Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail'in Filistin'de savaş suçu işlediğine dair açtığı soruşturmayı ABD "hayal kırıklığı" olarak niteledi.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 00:22
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    İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yıllardır sivillere yönelik uyguladığı şiddet politikası, kısmen de olsa uluslararası kurumları harekete geçirmeye başladı.

    Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Filistin'deki savaş suçlarını soruşturma kararı verirken, ilk tepki doğal olarak ABD'den geldi.

    NED PRİCE: "HAYAL KIRIKLIĞI"

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçları hakkında soruşturma başlatmasını “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

    ABD den İsrail e savaş suçu soruşturması açan mahkemeye tepki #1

    "MAHKEMENİN BU KONUDA YETKİSİ YOK"

    Price, “Savcının kararına karşı çıkıyoruz. İsrail’e olan bağlılığımızı sürdüreceğiz ve İsrail’e zarar veren hamlelere karşı çıkacağız. Mahkemenin bu konuda yetkisi yok" dedi.

    ABD den İsrail e savaş suçu soruşturması açan mahkemeye tepki #2

    ABD den İsrail e savaş suçu soruşturması açan mahkemeye tepki #3

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