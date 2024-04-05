ABD'den İsrail'e uyarı: Gazze'de değişiklik görmezsek politikamız değişecek Dışişleri Bakanı Blinken, Dünya Merkez Mutfağı'nın 7 çalışanının öldürülmesini dehşetle karşıladığını söyledi. Blinken, İsrail'den beklentilerini sıraladı.

AA & Ensonhaber

Washington yönetimi, Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdüren İsrail'e karşı tutum değişikliği sinyali verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sivillerin korunması konusunda İsrail'den "somut, detaylı ve ölçülebilir" adımlar beklediklerini söyledi.

Blinken, Gazze'de gerekli değişikliklerin yapılmasının ihtiyaç olduğunu söylerken, aksi halde nasıl bir tavır takınacaklarını anlattı.

Amerikalı Bakan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

"Dehşetle karşıladım"

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin haberleri dehşetle karşıladığını ve şiddetle kınadığını belirten Blinken, insani yardım çalışanlarını "kahraman" olarak nitelendirdi.

Blinken, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, bunun hem esirlerin serbest bırakılması, hem sivillerin korunması, hem de insani yardımı artırmak için önem taşıdığını dile getirdi.

ABD'nin İsrail'den beklentisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Bliken, şöyle dedi:

İsrail'den beklentimiz acilen siviller ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut, detaylı ve ölçülebilir adımlar açıklaması.

"Gerekli değişimi görmezsek politikamız değişecek"

Blinken, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısını yaptı.

WCK çalışanlarına yönelik saldırının ilk olmadığını ancak sonuncu olması gerektiğini ifade eden Blinken, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Netanyahu: Savaşlarda bu tür olaylar olur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak şöyle demişti: