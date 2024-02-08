ABD'den İsrail'in olası Refah operasyonuna tepki: Desteklemeyeceğiz Biden yönetimi, İsrail ordusunun Refah'a yönelik bir operasyona girişmesinin yeni bir insani bir felaket olacağını, bunu desteklemeyeceklerini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Tel Aviv yönetimi, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ı hedef almaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce Savunma Bakanı Gallant, "Sonuna kadar devam edeceğiz, başka yolu yok" dözlerini sarf etmişti.

Filistinlilerin gidecek yeri kalmadı

İsrail ordusu, saldırılarını sürekli olarak güneye, daha önce Filistinlilere güvenlik için kaçmalarını söyledikleri bölgelere doğru genişletti.

Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivil öldürüldü.

Refah, Gazze'nin en güneyinde yer alıyor. İsrail ve Mısır, Filistinlilerin bölgeyi terk etmesine izin vermeyeceği için sivillerin gidebileceği başka yer kalmadı.

Refah'ta 1 milyondan fazla Filistinli var

Gazze'nin 2,2 milyonluk nüfusunun yüzde 85'i yerinden edilmiş durumda. Halihazırda kalabalık olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyor.

Tepkiler artıyor

Türkiye, Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden plana tepkiler gelirken, Birleşmiş Milletler de bu kararın çok daha acı sonuölar doğuracağı uyarısında bulundu.

ABD de "desteklemeyeceğiz" dedi

Son olarak ABD'den de bir açıklama geldi.



Beyaz Saray, İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonu için, "Bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin silah desteği sürüyor

Pentagon belgelerine ulaşan Bloomberg, ABD'nin İsrail'e muazzam silah desteğine devam ettiğini ortaya koydu.